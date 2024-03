Sinner diventa numero 2 al mondo se | ecco come scavalcare Alcaraz all’Atp di Miami

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Tempo di semifinali all'ATP dima tempo anche di calcoli, ranking alla mano, per una nuova occasione di sorpasso alla portata di Jannik. Il tennista altoatesino è approdato al penultimo atto del torneo in Florida dopo aver superato il ceco Tomas Machac e ora se la dovrà vedere con Daniil Medvedev nel remake della finale 2023, vinta proprio dal russo (in realtà la "vendetta dell'italiano è arrivata con gli interessi nella finale degli Australian Open). L'azzurro dovrà superare il4 della classifica ATP per giocarsi le sue chance di vittoria del torneo, in quella che sarebbe la terza finale sul cemento di. Oltre alla sete di vittoria che di certo non manca al giovaneuno italiano, c'è un'altra motivazione: scalare ulteriormente la ...