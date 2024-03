Sindacati | scuola fuori da Autonomia o forti diseguaglianze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'istruzione va esclusa dall'differenziata, va salvaguardato il carattere unitario e nazionale del sistema scolastico, altrimenti si creeranno frammentazione ee si determinerà la fine del sistema scolastico nazionale. A chiederlo sono tutte le maggiori sigle sindacali del mondo della, Cgil, Cilsl, Uil, Snals in audizione in Commissione affari costituzionali alla Camera. "Ladeve essere lontana da logiche divisive - hanno detto i sindacalisti - è il luogo per la costruzione dell'eguaglianza. E l'attuale ddl constrasta con la Costituzione in più parti".