Sicurezza e Privacy a rischio? Apple obbligata ad aprire agli store alternativi su iPhone

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di giovedì 28 marzo 2024) Citiamo interessante articolo di Kasperksy che propone un’analisi sulladopo l’entrata in vigore, da pochissimi giorni, del Digital Markets Act dell’UE che permette sia ad appche a veri e propri browser di terze parti di fare la comparsa sugli. In che modo ciò influirà sullae cosa perdono gli utenti iOS? Vediamo insieme in questo articolo: “iOS è stato una fortezza praticamente impenetrabile per tutti i 17 anni della sua esistenza. Gli utenti avevano accesso alle app e alle funzioni solo seglielo consentiva. Tuttavia, ora l’azienda statunitense ha dovuto cedere alle pressioni del mercato e delle normative modificando lo status quo. A partire dal 6 marzo, con l’entrata in vigore del Digital Markets Act ...