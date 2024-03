Si sentono male durante la gita scolastica | intossicazione alimentare per 70 studenti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono stati oltre una 70ina, tra allievi e docenti, a sentirsiuna. Per alcuni di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Oltre settanta, fra allievi e docenti, hanno accusatosseri mentre si trovavano inin Puglia, tra Fasano e Alberobello: forti dolori addominali, vomito e mal di pancia. E’ accaduto aglidell’Istituto tecnico industriale di Milazzo. Per diversi di loro sono intervenuti i medici del 118, mentre per qualcuno è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. All’origine delssere ci sarebbe il cibo servito ae insegnanti, in particolare il pollo che faceva parte del menù. Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo ...