“Si sa già cosa farà” Colpo di scena su Beatrice dopo il Grande Fratello | un bel posto per lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha dovuto accettare con dispiacere il secondoal. Infatti, nonostante fosse la favorita numero uno alla vittoria, alla fine a prevalere è stata Perla Vatiero che l’ha beffata proprio al fotofinish. Ma l’attrice è ugualmente fiera del percorso fatto nel programma di Canale 5 e infatti sembra che il futuro sarà a dir poco interessante. Una voce bomba è emersa nelle scorse ore, infattiè al centro dell’attenzionela sua partecipazione al. Lei qualche settimana fa ha detto al pubblico di volersi prendere un po’ di meritato riposo, per stare insieme alla sua famiglia e in particolare ai figli, ma ciò che la aspetta potrebbe essere parecchio intrigante. E non potrebbe mai dire di no. Leggi ...