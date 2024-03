PONTEDERA Allarme truffe agli anziani e non solo. I truffatori telefonano a casa spacciandosi per carabinieri e facendo leva sulla reazione emotiva della persona contattata, alla quale di solito ... (lanazione)

Un 19enne incensurato è stato arrestato a Mugnano di Napoli, bloccato dopo aver ceduto Droga a un cliente; in casa aveva 160 grammi di stupefacenti.Continua a leggere (fanpage)

Nel primo pomeriggio di ieri, 16 marzo 2024, l’operazione “Case Sicure” della Questura ha portato all’arresto di due giovani di origine campana di 19 e 28 anni, accusati in concorso tra loro di una ... (firenzepost)

Si fingono carabinieri e si fanno consegnare da un’anziana 60mila euro: arrestati - Due uomini si sono finti carabinieri e hanno truffato un'anziana: si sono fatti consegnare 60mila euro tra denaro e gioielli ...fanpage

La truffa dei finti carabinieri, in auto avevano gioielli per 60mila euro - IL BLITZ. È di 60mila euro il bottino scoperto dall’Arma a Bergamo e della polizia in provincia: solita tecnica dell’incidente del figlio. Le vittime sono parecchie e sempre anziani: arraffati denaro ...ecodibergamo

Villongo, anziana truffata da finti carabinieri per 60mila euro: come funziona il trucco - La vittim ha 88 anni e le era stato raccontato che il figlio aveva avuto un incidente. I due troffatori bloccati dalla polizia: sarebbero una coppia di napoletani ...ilgiorno