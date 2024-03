Si avvicina la Pasqua

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di giovedì 28 marzo 2024) Silae per tutti i Cristiani, ma anche per chi alla religione si approccia distrattamente, sa che è la settimana più importante per i fedeli. Una ricorrenza molto più importante del Natale. Questo perché ciò che differenzia il Cristiano Cattolico da altre religioni cristiane è il credere nella resurrezione di Cristo. Con la settimana Santa e poi la domenica disi rivivono, passo dopo passo, i giorni più difficili di Gesù. Ancora oggi in tutta Italia e in molti paesi del Mondo, si inizia il giovedì con la messa in cena domini dove viene rievocata l’ultima cena. Quella stessa cena che sarà l’ultima per Gesù, rievocata poi da molti artisti in tante opere diverse. Il venerdì si ripercorre tutta la Via Crucis, il sabato è giorno di “lutto” dove tutto si ferma per poi arrivare alla Domenica di ...