Shevchenko | «La qualificazione agli Europei è morale Vogliamo far parlare dell’Ucraina e sostenere il Paese»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente della Federcalcio ucrainaè stato intervistato da Sky, dove ha parlato dellae di cosa significhi per ilassediato dalla guerra. Cos’ha provato quando ha abbracciato i giocatori della sua Nazionale? «E’ stato un momento molto emozionante. E’ stata unadifficile, il girone è stato forse il più difficile con Italia e Inghilterra. Abbiamo dimostrato spirito di gruppo e giocato un bel calcio. Gli spareggi sono stati difficili. Sapevo che in questo momento in Ucraina è un momento difficile e i giocatori hanno regalato alla nostra gente un momento di gioia, questa è stata la cosa più importante. E’ unaper...