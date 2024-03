Sgomberato il campo dei Sinti Una famiglia occupa una casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un “copione“ già visto: in via Lazzaretto a Gallarate ieri mattina sono tornati i mezzi e le forze dell’ordine per effettuare lo sgombero delle roulotte delle famigliegallaratesi che dal 2021 si erano di nuovo sistemate nella zona da cui erano state sgomberate nel 2018. Una storia infinita, ieri mattina un altro capitolo. Sul posto Polizia, Polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco, operatori della Croce Rossa e personale dei servizi sociali. L’operazione è cominciata intorno alle nove con i mezzi che hanno agganciato le prime “case mobili“ per essere portate via, mentre l’area è stata posta sotto sequestro per impedire di nuovo l’zione. Dodici le persone indagate. Secondo quanto accertato in via Lazzaretto, sul terreno di proprietà comunale e secondo il Pgt con destinazione agricola, erano tornate cinque famiglie, ...