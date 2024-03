Sgarbi stregato da Bertozzi & Casoni | Sorprendenti | geniali e irriverenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ospite speciale per la mostra ‘- Tranche de vie’, allestita a Palazzo Tozzoni. Il percorso espositivo, che resterà aperto al pubblico fino a lunedì 1° aprile, è stato infatti visitato l’altra sera da Vittorio, ex sottosegretario alla Cultura. ", ironici,", cosìha commentato via social i lavori del duo artistico imolese. "Un arrivo inaspettato", spiegano dai Musei civici, che l’ex sottosegretario aveva già visitato nell’estate del 2022, durante la campagna elettorale per le Politiche, quandoera candidato del centrodestra nel collegio uninominale per il Senato. Dopo quasi cinque mesi di apertura, durante i quali si è registrata la cifra record di più di 30mila ...