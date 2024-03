Settimana corta di lavoro | le aziende italiane che la adottano

Giuseppe Conte come Matteo Salvini? Per certi aspetti sembrerebbe proprio di sì. Anche il leader dei Cinque Stelle rischia di andare a incagliarsi su proposte tanto desiderabili quanto del tutto ... (ilfattoquotidiano)

In Francia tiene banco la discussione sulla possibilità di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni su 7 per i genitori divorziati . La proposta arriva dal premier Gabriel Attal, il quale ha ... (bergamonews)

Luxottica sperimenta la Settimana corta, al via da aprile per 600 dipendenti - Esperimenti in casa Luxottica: l’azienda specializzata nella produzione e nel commercio di occhiali dall’1 aprile e fino alla fine dell’anno proverà a mettere in pratica la Settimana corta. Per 20 ...tg24.sky

Infermieri Svizzeri: meno ore di lavoro e stesso stipendio in un Piano Rivoluzionario. - Il premier Gabriel Attal ha dichiarato la volontà di prendere in considerazione l’ipotesi, e i sindacati chiedono la Settimana di 32 ore. Da… Leggi ...informazione

Nuoto, oro per Gaddoni - Pioggia di medaglie per il Nuoto Sub Faenza alle finali del Campionato regionale di Categoria in vasca corta, svoltesi a Carpi nello scorso fine Settimana. Alex Gaddoni (Ragazzi, 2008) ha vinto nei 20 ...ilrestodelcarlino