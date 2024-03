Sessant’anni di solidarietà | la Lega del Filo d’Oro presenta il manifesto delle persone sordocieche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono passati 60 anni da quando una donna, resa cieca e sorda da una meningite che l’aveva colpita a soli sette anni, decise di trasformare la difficoltà in occasione, scegliendo di «essere d’aiuto» invece che «di peso». Era il 1964, quando, con il supporto di Don Dino Marabini e un gruppo di volontari, fondò un’organizzazione per aprire al mondo la condizionee fare in modo che la società si accorgesse di loro. Quella donna era Sabina Santilli e la sua creazione è ladel: per celebrare il sua sessantesimo compleanno, ieri, 27 marzo, alla Sala della Regina presso la Camera dei Deputati si è tenuta una grande cerimonia, nel corso della quale è statoto il «...