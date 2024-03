Serie d girone c Breno e Atletico Castegnato in posizione delicata Sei giornate per acciuffare la salvezza diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) A partire dalle 14.30 ilC diD darà il via alla ventinovesima giornata. Mancano ormai solo seial termine erimangono prigioniere nella zona playout. Una, che obbliga le due bresciane a tornare dalle trasferte odierne con i punti necessari per mantenere accesa la speranza. Particolarmente importante è la partita che dovrà affrontare la formazione camuna, che sarà di scena in casa del fanalino di coda Mori Santo Stefano. In questo momento i granata sono terzultimi e staccati di ben undici punti dalla, un traguardo che appare sempre più proibitivo. La permanenza in D del, dunque, dovrà passare attraverso i ...