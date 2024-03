Serie C Cinque pari in fila ma per l’AlbinoLeffe il traguardo è vicino

(Di giovedì 28 marzo 2024) È in programma sabato prossimo la sfida tra AlbinoLeffe e Trento. Una gara importante per la Celeste, che vincendo farebbe un passo da gigante verso la salvezza. Vincere vorrebbe dire infatti continuare lapositiva di sette gare consecutive, ma anche chiudere la “pareggite“ che ha colpito la squadra negli ultmi tempi (di). Sarà una gara particolare e speciale grazie all’iniziativa promossa dale dallo sponsor bluceleste Monava Trasporti Internazionali in collaborazione con A.S.D. Omero Bergamo, associazione costituita nel 1985 per la promozione dello sport tra i non vedenti e gli ipovedenti, già partner del club seriano nell’ambito dell’iniziativa “Cuore Bluceleste”.In occasione della gara di sabato, infatti, un gruppo di tesserati dell’associazione sosterrà i ...

Lignano, 14 marzo 2024 – l’Italia del Nuoto Paralimpico torna in gara, puntando ai prossimi impegni internazionali, tra cui le Paralimpiadi di Parigi e si prende, nella prima giornata delle World ... (ilfaroonline)

Praticamente un trionfo : nei campionati di Serie B le cinque reggiane vincono tutte 3 a 0, con Palma d’oro all’Arbor Interclays che supera nettamente la capolista Ius Arezzo in soli 53 minuti di ... (sport.quotidiano)

Serie D. La presentazione del turno pre-pasquale di oggi nel girone C - Serie D in campo oggi, giovedì 28 marzo, per il tradizionale turno pre-pasquale di campionato, anche se due partite sono posticipate a domani e una a sabato. Gare di domani (venerdì): ore 14.30: ...venetogol

Calcio Serie D, oggi pomeriggio a Caronno l’Arconatese riceve la Virtus Ciserano - CARONNO PERTUSELLA - Oggi allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella l'Arconatese riceve la Virtus Ciserano Bergamo, per la 33' giornata del ...ilsaronno

Settimana corta a Luxottica, si parte: mille in coda per la sperimentazione - Il primo aprile alla Luxottica parte l’atteso esperimento: circa 600 lavoratori potranno sperimentare il nuovo orario di lavoro che consente, per 20 volte l’anno, di concludere la settimana il giovedì ...corrieredelveneto.corriere