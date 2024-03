Serie C 2023 2024 | girone B | torna a vincere il Gubbio | Torres ko Carrarese | tre punti al 90?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Serata ricca di avvenimenti nelB della, che ha visto andare in scena le prime quattro partite della trentaquattresima giornata. Dopo otto risultati utili consecutivi cade la, sconfitta 1-0 in casa delche invecealla vittoria chiudendo unadi tre sconfitte consecutive. Partita dalle poche emozioni al “Barbetti”, alla fine a decidere la contesa è il gol di Bernardotto al 61? al termine di una bella azione di contropiede che ha trovato colpevolmente impreparata la retroguardia sarda. Con questo risultato il Cesena capolista avrà sabato il primo match point per festeggiare la promozione inB: i romagnoli dovranno battere il Pescara davanti al pubblico amico per dare il via ai ...