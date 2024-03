Serie B Nazionale Inarrestabile Jesi | 91-74 contro Virtus Imola

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il quintetto di coach Ghizzinardi domina: 2º posto a pari punti con Ruvo di Puglia e 10º vittoria consecutiva. Prossimo match sabato 30 marzo a Ravenna, 27 marzo 2024 – 30º giornata, la 13° del girone di ritorno.sfida in casa, nell’ultimo turno infrasettimanale di stagione regolare, ladi coach Zappi nella prima delle ultime cinque del rush finale in chiave playoff. I leoncelli, dopo l’ennesimo risultato positivo a Faenza, cercano e trovano la 10º vittoria consecutiva (l’ultima sconfitta risale ormai al 24 gennaio in casa del Gemini Mestre) 14° sulle ultime 15 gare, per un girone di ritorno disputato praticamente da capolista.parte subito forte piazzando un mini parziale di 8-2 nei primi 3’ giocati.prova a rincorrere con Chiappelli ma le triple ...

La rivalità, ma anche il rispetto e il giusto tributo per un successo che ha dato lustro alla città. Lo striscione dei tifosi della Gema che ha omaggiato la Fabo per il trionfo in Coppa Italia è ... (sport.quotidiano)

Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 - Risultati 30^ giornata - 30/03/2024 18:00 Ristopro Fabriano-LuxArm Lumezzane - Diretta streaming per abbonati su LNP PASS 30/03/2024 19:00 CJ Basket Taranto-Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Diretta streaming per abbonati su LNP ...pianetabasket

Quanti infortuni in Nazionale: ma chi paga Come funziona il FIFA Club Protection Program - Serie A - Sono stati diversi gli infortuni in Nazionale in questi giorni. Ma chi paga per tutto ciò C'è il Club Protection Program, istituito dalla FIFA nel 2012. La FIFA (o altre Federazioni ...eurosport

La Npc ritrova il sorriso: Brianza battuta 92-85. Foto - RIETI - La Npc Rieti torna a vincere interrompendo la striscia dei quattro ko consecutivi. Al Pala Sojourner battuta la Lissone Interni Brianza 92-85 nel turno infrasettimanale del girone A di Serie..ilmessaggero