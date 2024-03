Serie B Interregionale Play In Silver | finisce 71-63 Pisaurum sempre avanti fino al terzo quarto a Viterbo Poi secondo tecnico a Surico | Arbitro scandaloso»

(Di giovedì 28 marzo 2024) STELLA AZZURRA 71PESARO 63 : Price 5, Giannini 11, Cittadini 7, Di Croce ne, Guiducci 2, Comastri 2, Vigori 11, Bertini 7, Meroi, Taurchini 5, Casanova 9, Bantsevich 12. All. Fanciullo. PESARO: Maiolatesi 10, Buzzone 15, Amati 4, Benevelli 8, Fabbri 3, Pipitone 6, Chiorri 7, Rossi 10. All.Parziali: 21-26, 15-9, 12-20, 23-8. Progressivi: 21-26, 36-35, 48-55, 71-63. Usciti per 5 falli: Rossi (Pesaro) "Arbitraggio". Così coachdopo la sconfitta della sua. "Noianche a fine– racconta –. Poi all’ inizio delmi veniva affibbiato undopo averne preso uno ...

Capitan Giacomini (200 presenze) e compagni giovedì 28 marzo alle 21 al PalaPanzini contro il Fiumicino Senigallia , 27 Marzo 2024 – Turno infrasettimanale e poi sosta per la festività pasquale per ... (vallesina.tv)

Dany Basket, altro colpo in trasferta: sbancato il parquet di Borgomanero - Successo di fondamentale importanza in chiave playoff per il Dany Basket Quarrata, trascinato da Antonini, Regoli e Tiberti Non si ferma più il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che sbanca ...pistoiasport

Risultati Serie B Interregionale: Viola ko, come cambia la classifica - I risultati della 5ª Giornata della Serie B Interregionale: Viola ko contro Molfetta, si complica la situazione Playoff ...strettoweb

Francesco Ferrari, gli occhi di Quarrata e dell’Italia addosso - Nel basket italiano odierno, il nome di Francesco Ferrari inizia ad essere ricorrente. E il futuro è tutto da scrivere Al Pala Don Bosco, la partita di play-in di Serie B Interregionale tra College Ba ...pistoiasport