Serie Avvelenata | stagione inquinata da troppe polemiche | pessima figura all' estero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'unico lato positivo di questa annata di veleni, insulti,, complotti, urla e colpi bassi, in cui il calcio italiano ha dato il peggio di sé, è che sta per finire. Ancora due mesi. Poi andrà meglio perché più in basso di così non si può andare, vero? Il caso Acerbi-Jesus è solo l'ultimo di una lungadi veleni che hanno inquinato questaA. Vicenda disgustosa che l'istinto vorrebbe cancellare e la coscienza invita a conservare per impararne qualcosa. Di certo abbiamo capito che il calcio italiano non sa trattare il razzismo. Al massimo ci fa inutili pubblicità ma guarda un po'che coincidenza: il fattaccio Acerbi-Jesus avviene durante la campagna che chiede testualmente di «tenere il razzismo fuori» -si presume -dal calcio (come se fuori potesse invece esserci). Il Napoli decide di rimuovere lo slogan dalla propria ...