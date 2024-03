Serie A | per Sisal la corsa Scudetto è conclusa | paga già chi ha scommesso sull’Inter

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) I tifosi dell’Inter possono iniziare a festeggiare loe la seconda stella. O almeno coloro che hanno deciso di puntare sulla vittoria dei nerazzurri inA in antepost.ha infatti deciso di iniziare are le vincite agli scommettitori che hanno creduto nel successo finale della squadra di Simone Inzaghi, nonostante vi siano ancora 27 punti in palio da qui alla fine del campionato. 14 punti di vantaggio sono ritenuti abbastanza da parte del book, che ha inoltre conferma come, in caso di eventuale vittoria del titolo di Juventus o Milan, le giocate sarannote ugualmente. SportFace.