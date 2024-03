Serie A | il Milan si inventa un altro giovane talento | Kevin Zeroli è Karate Kid

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 28 marzo 2024) 2024-03-28 07:35:08 Calcio italiano: Elo continua a trarre talenti daello e Vismara, e(Busto Arsizio, Italia, 2005) è l’ultimo esempio. Una sosta per le Nazionali e una UEFA Youth League che lo hanno confermato tra i leader della Primavera. ‘Kid’, come lo chiamano, ha già debuttato con la prima squadra… ma punta ad affermarsi presto in rossonero a San Siro. “Prima di appassionarmi al calcio, ho praticatoe ginnastica artistica: tutto il merito è di mio zio (Massimiliano, ndr), con cui giocavo in casa”, ha ricordato. All’epoca avevo quattro anni ma Non c’è voluto molto perché il calcio inondasse la sua vita e assorbisse tutto. È stato attraverso suo fratello maggiore, che ora gioca inD. Curiosamente, una prova del ...