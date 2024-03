Serie A | chi fa i mercati più giovani? Bologna super | Inter fanalino di coda

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il calciomercato si fa sempre più green, tanti club puntano su giocatori piùvia via nel corso delle stagioni. Ma non tutti: c`è...

I tifosi dell’Inter possono iniziare a festeggiare lo Scudetto e la seconda stella. O almeno coloro che hanno deciso di puntare sulla vittoria dei nerazzurri in Serie A in antepost. Sisal ha infatti ... (sportface)

Leonardo Maltese ha soltanto 25 anni ma ha saputo imporsi sul grande schermo come uno degli attori italiani più promettenti della sua generazione. Ha già dato dimostrazione del suo talento in film ... (dilei)

Calcio: 'jeux sont faits', titolo all'Inter dato per certo - A nove giornate dalla fine della Serie A l'Inter ha 14 punti di vantaggio sul Milan, secondo, e 17 sulla Juventus, terza, e può così già festeggiare, anche se virtualmente, la seconda stella: più ...ansa

Consiglio Figc, Gravina: “Autonomia Serie A Noi disponibili, ma sarà difficile” - Il presidente Figc Gravina sulla riforma per la sostenibilità economico-finanziaria del calcio italiano e il progetto della Lega Serie A ...calciomercato

Abodi sul caso Acerbi: “Spero che sia in pace con la sua coscienza” - Visualizzazioni: 163 Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha voluto commentare la vicenda Acerbi – Juan Jesus, che è impazzata negli ultimi giorni. Andrea Abodi, ministro per lo spo ...calciostyle