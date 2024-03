Serie A | Bellanova | il ‘treno’ italiano che cerca l’Europeo | “È una forza della natura”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 28 marzo 2024) 2024-03-27 20:30:33 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Raoul(Rho, Italia, 2000) è una delle novitàstagione in Italia. E a 23 anni, il terzino sta vivendo la sua stagione di conferma nell’élite. Ha esordito in questa pausa con l’Azzurra e si candida ad un posto in Eurocup, anche se per lui sarà difficile. Tuttavia, il passaggio al 3-4-2-1 gli avvantaggia, visto che brilla come esterno. Tutto, un percorso dopo aver ‘centrato’ in una grande squadra come l’Inter. Ha fatto un passo indietro e ora si è ripreso. “è una”, benedice il tecnico dell’Italia Spalletti. In questa pausa ha fatto il suo debutto. E ha lasciato una bella sensazione… anche se si è conclusa con ...