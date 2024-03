Serata di gioia al Club Fedelissimi ‘Orgogliosi D voi’ lo striscione dei tifosi Il dg Farina | Vogliamo costruire qualcosa di importante Ce la metteremo tutta»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024): con questoil Sienaha accolto mercoledì sera la Robur, per festeggiare la promozione in quarta serie. Una sala strapiena, per una stravittoria, probabile forse, ma affatto semplice o scontata. Paolo di Siena ha alzato il volume, con le sue cover dedicate – unaper mister Magrini –, il dg bianconero Simoneha alzato l’entusiasmo. "Un ringraziamento speciale aiche ci sono sempre stati vicini – le sue parole –, al mister che ha sposato subito il progetto, i ragazzi che sono stati splendidi, allo staff tecnico, ai miei collaboratori, a tutti i fisioterapisti, fantastici, a Hodza.di...