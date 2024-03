Senigallia, inferno in casa, forchetta puntata al collo: «Mi ha picchiato anche quando allattavo, una sera ha tentato di soffocarmi» - Senigallia - «Un giorno mi ha tirato un pugno allo stomaco, per cui sono dovuta andare all’ospedale. Un’altra volta mi ha puntato la forchetta sul collo». Un’altra ancora «è salito sul letto e ha ...corriereadriatico

Ultras 1898: “Domenica cinque minuti di silenzio, poi scateneremo l’inferno” - Una gara fondamentale per il nuovo Ascoli Calcio del tecnico Massimo Carrera. Domenica pomeriggio contro il Lecco sarà ancora la Curva a spingere la squadra per tutti i novanta minuti ed oltre. Anzi, ...youtvrs

Ancora un appuntamento con la rassegna “Prefestival. Il cinema che non trovi altrove” - Mercoledì 13 marzo alle ore 21.15, al Teatro Nuovo Melograno Via Botticelli, 30/1 Senigallia (AN), Confluenze presenta un nuovo appuntamento con la rassegna Prefestival. Il cinema che non trovi ...senigallianotizie