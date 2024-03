Voragine inghiotte due auto in sosta: «Grande 10 metri per 10». Paura al Quadraro - Questa notte intorno all'una, pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino sono intervenute in via Sestio Menas, zona Quadraro, per un'ampia voragine di circa 10 metri ...corriereadriatico

Senigallia, falciato in bici da un imprenditore: il suv lo centra, muore sulla Statale. L'automobilista denunciato per omicidio stradale - Senigallia Violento scontro tra una bicicletta e un suv nella tarda mattinata di ieri, costato la vita al ciclista. La vittima è Gjin Lushaj, 78enne di origini albanesi da tanti anni residente in ...corriereadriatico