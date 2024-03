Segrate | aria sotto esame Irrespirabile in settimana

(Di giovedì 28 marzo 2024) Con 40 sensori posizionati in varie zone della città, è in corso auna campagna per il monitoraggio della qualità dell’. Le rilevazioni effettuate finora, relative al primo trimestre 2024, hanno mostrato soglie di particolato che in alcuni casi superano gli standard raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Succede soprattutto negli orari di punta dei giorni infrali, quando il traffico è più intenso. Anche il riscaldamento delle abitazioni è un fattore che concorre all’inquinamento, con valori di particolato atmosferico che aumentano con l’abbassarsi delle temperature, ossia nei mesi più freddi. Nata dall’accordo tra il Comune e il gruppo Santagostino, rete di ambulatori specialistici che ha fornito i sensori, la mappatura è destinata a proseguire, anche per permettere di studiare azioni mirate ...

