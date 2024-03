Se Nordio corona il sogno di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di giovedì 28 marzo 2024) ITALIA. Fateci caso: più si avvicinano le elezioni europee di giugno – quelle che tutti considerano determinanti sia per il governo che le opposizioni, sia per la destra che per la sinistra – più si scalda l’aria della campagna elettorale e della raccolta voti, più si maneggia il vecchio motto mors tua vita mea, più tornano a gonfiarsi le polemiche sulla giustizia e, insieme, scoppiano casi giudiziari da una parte e dall’altra, così che possano essere caricati come pietre sulle rispettive catapulte.