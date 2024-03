Se Kvara avrà sensazioni positive | giocherà titolare contro l’Atalanta Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Gli ultimi aggiornamenti sul Napoli e sulle condizioni dida Sky. In collegamento da Castel Volturno, l’inviato di Sky, Francesco Modugno, ha parlato dell’infortunio del georgiano. Come prevedibile, si deciderà tutto domani nella rifinitura. C’è una piccola speranza chepossa farcela, dipende solo dalle sue. Poi Calzona e il suo staff decideranno. Sul fronte razzismo, dopo la sentenza su Acerbi, Juan Jesus ha deciso di non ricorrere alla giustizia ordinaria. La rifinitura di domani sarà una sorta di test perLe parole di Modugno a Sky: «ha ancora un po’ di fastidio, qualche dolorino. Oggi gli accertamenti, è rientrato dalla nazionale felice. Ha portato la Georgia agli Europei e sta per diventare papa. Però la faccia è un po’ così. Deve aspettare domani, non si arrende ...