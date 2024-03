Se è vero che fintanto che qualcuno compra si può fare ciò che si vuole con i prezzi | il mercato della moda sembra aver perso ogni remora Dalle borse di paglia a 10 000 euro alle ciabattine da spiaggia a quasi 1000 dollari Che sta succedendo?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 28 marzo 2024) Cosa distingue ildel lusso dal resto dell’industria? La qualità, l’originalità, il nome e… il prezzo. Ma quando una cifra “alta” diventa “troppo alta”? Chanel e Hermès hanno nuovamente annunciato un aumento deidelle loropiù desiderate, ma non sono gli unici:tutte le Maison hanno rincarato i cartellini. Per motivi economici, ma soprattutto d’immagine. La polemica sul costo dei beni di lusso Non è la prima volta che si discute deidi abiti,e accessori – 8.600per un dolcevita di Loro Piana – ma stavolta la polemica è stata lanciata da Diet Prada, account Instagram ...