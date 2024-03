Scuola | Valditara | «In aula la maggioranza degli alunni deve essere italiana»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) Continuano le polemiche sulla decisione dell’Istituto di Pioltello, in provincia di Milano, di sospendere le lezioni per la fine del Ramadan. Ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva proposto «un tetto distranieri in ogni classe». Oggi a dare sostegno a Salvini arriva il ministro dell’Istruzione: «Se si è d’accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione – ha detto in una nota – ciò avverrà più facilmente se nelle classi lasarà di italiani, se studieranno in modo potenziato l’italiano laddove già non lo conoscano bene, se nelle scuole si insegni approfonditamente la storia, la letteratura, l’arte, la musica, se i genitori saranno coinvolti pure loro nell’apprendimento della lingua e della culturae ...