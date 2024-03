Scuola guida sempre più cara | si può spendere fino a 1500 euro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lo conferma l'indagine condotta da Altroconsumo: a Bologna il costo medio più elevato, Roma la più conveniente Scuolepiù costose: lo conferma una indagine condotta da Altroconsumo che ha coinvolto 146 autoscuole in sette città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cagliari e Genova) con l’obiettivo di comprendere come variano i prezzi e quali

Bilancio a gonfie vele. Una Scuola elementare e una casa di riposo:. Capitanio traccia la linea - Dalla nuova Scuola elementare in via Ozanam, alla casa di riposo: l’amministrazione di Concorezzo traccia il bilancio di fine mandato, "22 milioni di opere in 5 anni, 8 dei quali in arrivo da bandi re ...ilgiorno

Cinema & Scuola: la commedia è vincente - Un professore deluso trova pace e impegno in un paesino della Marsica innevato, tra cinema e Scuola. Una commedia italiana con buona analisi psicologica e sociologica, interpretata da Antonio Albanese ...quotidiano