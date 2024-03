Scossa 4 1 in Fvg | epicentro Pordenone

(Di giovedì 28 marzo 2024) 23.15 L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha aggiornato i dati relativi al sisma alle 22,19 di ieri sera in Friuli Venezia Giulia:il terremoto ha avuto magnitudo 4.1, ipocentro a 10 chilometri di profondità eda 5 chilometri dai comuni di Socchieve (Udine) e di Tramonti di Sopra (). Al momento sono seguite almeno sei lievi scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 2.3 alle 22,45.Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose.

