(Di giovedì 28 marzo 2024) Trenella primissima mattinata di ieri in unotrasulla ex Statale 596 tra Robbio a Sant’Angelo Lomellina. Si tratta di un uomo di 37 anni e due donne di 19 e 39 anni, tutti trasportati al Pronto soccorso del Policlinico di Pavia e ricoverati in codice giallo. Nessuna diagnosi preoccupa. L’incidente è avvenuto subito dopo le 5.30, sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Vigevano. Dai primi riscontri la Toyota C-Hr e la Fiat 500 si sono scontrate in modo semi-frontale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno che la pioggia battente abbia giocato un ruolo. Il fatto che l’impatto sia stato semi-frontale potrebbe indicare un disperato tentativo da parte dei conducenti di evitare la collisione. Sul posto i soccorritori del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra di ...

Il governatore: “Rifarei e ridirei ogni cosa”. Crippa e Ronzulli: “Siamo garantisti non siamo come la sinistra ” Una polemica che non finisce più anzi non fa che allargarsi e creare altre situazioni ... (notizie)

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : Marcello ed Ernesto hanno un litigio molto duro che inizia per via della conoscenza con Raffaella. Viene poi mostrato il lieto fine tra Brando e la sua ... (uominiedonnenews)

Scontro tra auto. Tre feriti lievi - Tre persone ferite in uno Scontro tra auto sulla ex Statale 596, trasportate al Pronto Soccorso di Pavia in codice giallo. Incidente avvenuto a Robbio, indagini in corso dei carabinieri di Vigevano. P ...ilgiorno

Serie D: di scena a Montevarchi. Real appeso a un filo - Scontro salvezza al cardiopalma per il Real Forte Querceta, impegnato sul campo dell’Aquila Montevarchi (ore 14,30). Una gara da non sbagliare per non compromettere questo delicato finale di stagione.msn

Patrimonio Pisa, è ancora Scontro: "Liberiamo la cultura dalla politica": "Approssimazione e grave forzatura" - Botta e risposta a distanza tra il capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Nerini e l’ex candidato sindaco del centrosinistra unito Paolo Martinelli, con i consiglieri de La Città delle Persone.lanazione