Scommesse | Tonali altri guai in vista? Ecco la nota ufficiale del Newcastle e

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sandro, squalificato per 10 mesi persportive su piattaforme illegali rischia di incorrere inil punto

Potrebbero non essere finiti i guai per Sandro Tonali , centrocampista del Newcastle. L'ex giocatore del Milan era finito al centro del ciclone Scommesse qualche mese fa quando è stato condannato a ... (today)

Incredibile notizia in arrivo su Sandro Tonali , nuovamente accusato di calcio scommesse . In seguito alla pausa che ha lasciato spazio alle Nazionali, i campionati sono pronti a ritornare. L’Italia ... (rompipallone)

La Football Association ha indagato Sandro Tonali , centrocampista del Newcastle, per calcio scommesse . I dettagli La Football Association, tramite un comunicato ufficiale, ha dichiarato l’indagine ... (calcionews24)

Nuova bufera Tonali, torna l’incubo Scommesse - Tonali accusato di aver scommesso anche dopo il trasferimento in Premier League. La Football Association, come riporta mediaset, ha infatti reso noto che il centrocampista del Newcastle è accusato di ...sportpaper

Tonali shock, nuove accuse per Scommesse: problemi anche in Premier League - Sandro Tonali sta vivendo il peggior momento della sua carriera da calciatore: l’ex centrocampista del Milan è finito nei guai per Scommesse. L’ex milanista è finito al centro delle polemiche già ...spaziomilan