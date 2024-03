Sciopero del commercio dopo stop tavolo con Federdistribuzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) A una settimana dal rinnovo del contratto nazionale del terziario con Confe Confesercenti, saltano le già lunghe e difficili trattative con. Così Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano otto ore diin tutta Italia per il 30 marzo e con la mancata disponibilità al lavoro per il 31 e il primo aprile. Nessun corteo ma presìdi, flash mob e attività di sensibilizzazione. "Sono trascorsi oltre quattro anni dalla scadenza del primo (e ultimo) Ccnl sottoscritto - scrivono i sindacati - e la ritrosia patologica dia dare il giusto riconoscimento in termini economici ai dipendenti delle aziende sue associate non accenna ad attenuarsi". La scelta delloè arrivata"una lunga e snervante trattativa", spiegano i ...