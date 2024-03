Schwoch | “Calzona? Difficile che resti al Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 28 marzo 2024) Stefan, ex calciatore del, è intervenuto a Campi Flegrei Tv durante Azzurro99. Queste le sue parole sul momento attuale del: “Acerbi-Juan Jesus? Un argomento delicato, io credo che quando non ci sono le prove, non si può condannare nessuno. Si creerebbe un precedente particolare. La verità non si saprà mai, solo i diretti interessati potranno saperlo. Sicuramente però fa riflettere che in campo si sia visto un Juan Jesus così arrabbiato, però si torna sempre al concetto di partenza, cioé che non ci sono prove. Conferma? Molto, non credo possa restare a fine stagione”. “Le idee di De Laurentiis sembrano essere tutt’altre, in testa c’è Conte. Puntare susarebbe un ripiego, anche se c’è da considerare anche la posizione ...