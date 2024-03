Scholz | Nè truppe | né Taurus a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 28 marzo 2024) 8.00 "Fermo restando il sostegno risoluto all'Ucraina, per me è importante una cosa: faremo del nostro meglio per evitare un'escalation di questa guerra, cioè una guerra tra Russia e Nato". Così il cancelliere tedesco,, in un'intervista al quotidiano Maerkische Allgemeine Zeitung. "Non invieremo i nostri soldati in Ucraina", ha dichiarato il cancelliere. "Questo vale anche per la questione dei dei", ribadendo il suo rifiuto di fornire aquesti missili da crociera a lungo raggio.