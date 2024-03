Scelta atipica al Trono Over di UeD | tutti in lacrime | Maria fa un’eccezione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 28 marzo 2024) Oggi a Uomini e Donne si è parlato per lo più di. Ad aprire la puntata è stata Gemma Galgani, la quale ha conosciuto un nuovo spasimante molto giovane. Poi si è passati ad Ernesto Russo, e poi c’è stato un colpo di scena. Una coppia ha deciso di abbandonare il programma insieme sotto una pioggia di petali rossi. Novità per Gemma a UeD, Tina asfalta Barbara La puntata del 28 marzo di Uomini e Donne è iniziata con Gemma Galgani a centro studio. Per la donna è sceso un nuovo cavaliere di 51 anni, il quale si è detto molto interessato a conoscerla. Durante la presentazione, ovviamente, Tina Cipollari è intervenuta costantemente punzecchiando l’uomo con domande spinte e irriverenti. Ad ogni modo, Gemma ha deciso di tenerlo, sta di fatto che i due hanno ballato insieme. Successivamente è stata la volta di Ernesto Russo, che si è relazionato ...