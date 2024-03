Scandalo nel calcio spagnolo | lettera congiunta di Fifa e Uefa | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lae lahanno inviato unaalla Federspagnola (Rfef) in cui chiedono di chiarire “con celerità” le inchieste sui casi di corruzione collegati all’aggiudicazione della Supercoppa di Spagna all’Arabia Saudita e la ristrutturazione dello stadio della Certosa di Spagna. Secondo quanto riporta As, laè il passaggio che precede il commissariamento da parte dellae delladella Federspagnola, se non sarà rinnovato l’organismo. Pedro Roche, il presidente della commissione di gestione, incontrerà la prossima settimana i membri dellaper affrontare le questioni sollevate, secondo fonti della Rfef riprese da radio Cadena Ser.