Scabbia | boom di casi In crescita del 30% | Ma al Meyer arriva una nuova terapia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) di Manuela Plastina Sono in aumento idi, anche per colpa di una maggiore resistenza dell’acaro che provoca un prurito insopportabile. Tanti i bimbi che ne sono colpiti, ma unaeppur anticalanciata dall’Aousta funzionando pressoché nella totalità deifin qui trattati, senza effetti collaterali significativi. A metterla a punto è l’equipe di specialisti guidati dal dermatologo Cesare Filippeschi. Dottore, cosa è la? "Una malattia pruriginosa molto contagiosa per contatto diretto. È causata dall’acaro Sarcoptes scabiei hominis che compie il suo intero ciclo vitale nell’epidermide umana e sopravvive per pochi giorni al di fuori di essa. Colpisce chiunque, senza differenze di etnie o classi sociali. Si diffonde in ...