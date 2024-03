(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) - 28 marzo 2024. Il segretario generale della, Luigi, è intervenuto ai microfoni diper analizzare il contesto sociale odierno, sia nazionale sia globale. “Ilin questi anni – afferma- è stato a lungoa vantaggio del profitto e di un mercato che lo ha posto alla stregua di qualunque altra merce, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: aumento della povertà, disuguaglianze, precarietà, tante donne imprigionate in carriere frammentate e part-time involontari, continui incidenti nei luoghi di”. E dunque, ha aggiunto, “è necessarioa un nuovo modello di sviluppo, costruendo un'economia sociale di mercato basata su partecipazione, sostenibilità, inclusione, ...

Roma, 19 marzo 2023 – Carlos Tavares sostiene che Stellantis punta sull’Italia e indica gli investimenti che intendono mettere in campo. Quale è la sua valutazione? "A Tavares chiediamo di ... (quotidiano)

Lo scambio di accuse reciproche. Il leader della CGIL : colpo di fulmine per Meloni da parte del segretario della Uil. Che ribatte: Landini fa politicaLo scambio di accuse reciproche. Il leader ... (corriere)

Sbarra (Cisl) a Tag24 Umbria: “In Italia lavoro calpestato, bisogna ripensare modelli” - 28 marzo 2024. Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, è intervenuto ai microfoni di Tag24 Umbria per analizzare il contesto sociale odierno, sia nazionale sia globale. “Il lavoro in questi ...adnkronos

Luigi Sbarra alla scuola socio-politica: “Partecipazione, sostenibilità, inclusione e giustizia sociale: ecco come riscrivere l’economia” - Luigi Sbarra alla scuola socio-politica: "Partecipazione, sostenibilità, inclusione e giustizia sociale: come riscrivere l'economia" ...assisinews

LAVORO - SICUREZZA - DALLA Cisl ASSEMBLEA NAZIONALE DEDICATA ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - “Sabato 13 aprile le bandiere della Cisl si alzeranno al PalaTiziano di Roma in una grande Assemblea Nazionale su salute e sicurezza”. Lo afferma in un comunicato la Confederazione di Via Po. “Migliai ...italiannetwork