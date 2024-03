Sarà Annalisa la madrina del Pride romano | «Sinceramente» l’inno ufficiale della manifestazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024)ladel Romadel prossimo giugno e. Quella riservata alla cantante savonese è una nomina speciale, essendo questa la 30esima edizione. Un 2024 che si appresta a brillare come il precedente biennio per, 38 anni, ex Amici di Maria De Filippi, 38 dischi di platino all’attivo, undici dei quali conquistati grazie alla trilogia di hit che l’ha vista diventare una delle protagoniste assolutescena pop italiana: Bellissima (2022, 4 dischi di platino), Mon Amour (2023, 5 dischi di platino) e(doppio disco di platino) con cui lo scorso febbraio ha conquistato il gradino più basso del podio ...