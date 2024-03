Sant’Angelo Lodigiano | droga in casa | arrestato 48enne

(Di giovedì 28 marzo 2024)- Aveva più di un chilo e mezzo di hascisc ine per questo è stato. Nei giorni scorsi la sezione antidella Squadra Mobile della Questura di Lodi ha pizzicato uncittadino di nazionalità albanese residente a Sant'Angeloil quale aveva deciso di arrotondare le entrate del lavoro nel campo edile, spacciando sostanze stupefacenti. È infatti è questa l'accusa per la quale l’uomo ora dovrà difendersi dopo che la polizia lo ha fermato in seguito ad un blitz portato a termine anche con l’ausilio dell'unità cinofila della Guardia di Finanza. Il 20 marzo scorso, infatti, in seguito alla perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno scovato più di 1600 grammi di hashish e più di 40 grammi di cocaina già ...

