Sanità | ormai curarsi è roba da ricchi | il 42% ci rinuncia

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’Italia corre il rischio di unaper censo, dove chi ha i mezzi economici potrà sempre di più garantirsi le cure mentre chi non dispone di un reddito adeguato non potrà. Già oggi, il 42% dei cittadini meno abbienti è costretto are alle cure perché, non riuscendo ad ottenerle nell’ambito del sistema pubblico, non ha i mezzi per rivolgersi allaa pagamento. Il 21/mo Rapporto ‘Ospedali e salute’ redatto da Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Censis lancia un segnale allarmante: anche le fasce più deboli sono spinte verso il privato non avendo accesso al Ssn a causa delle lunghe liste di attesa. L’Italia corre il rischio di unaper censo, dove solo chi ha adeguati mezzi economici potrà accedere alle cure Il primo dato che emerge, raccolto sulla base di un ...