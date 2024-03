(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – “Per ricordare i 40 anni della Federazione delle Società medico- scientifiche italiane () abbiamo organizzato una serie di eventi importanti, oggi il focus della nostra attenzione è ilvisto come persona. La prima tappa di tale percorso, una due giorni a Roma, è tutta dedicata agli ecosistemi digitali, un modo per ridisegnare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) – ?Per ricordare i 40 anni della Federazione delle Società medico- scientifiche italiane (Fism) abbiamo organizzato una serie di eventi importanti, oggi il focus ... (calcioweb.eu)

Sanità, Gesualdo (Fism): 'Ora prescrizione unica per migliorare assistenza paziente': 'Abbiamo gli strumenti tecnologici per poter raggiungere questi obiettivi - aggiunge Gesualdo - che ... il vero investimento sostenibile in sanità'. La terza tappa 'ci vedrà coinvolti sulla formazione ...

Sanità, Gesualdo (Fism): "Ora prescrizione unica per migliorare assistenza paziente": 'Abbiamo gli strumenti tecnologici per poter raggiungere questi obiettivi - aggiunge Gesualdo - che ... il vero investimento sostenibile in sanità'. La terza tappa 'ci vedrà coinvolti sulla formazione ...