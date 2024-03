San Giuliano | incendio in un appartamento | palazzina evacuata in via Bramante

(Di giovedì 28 marzo 2024) San(Milano), 28 marzo 2024 – Unè divampato al terzo piano di un edificio in via, a SanMilanese. Tutto è successo verso le 10.45 di questa mattina. All'interno dell'si trovavano un uomo e una donna, rispettivamente di 66 e 62 anni, che sono rimasti illesi. I locali dove abitano erano pieni di oggetti ammassati tra soggiorno, cucina e camera. Per questo, le operazioni di soccorso sono state piuttosto difficili. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con 6 mezzi ed una ventina di uomini. L’è stato domato e l’edificio è stato messo in sicurezza e completamente evacuato.

