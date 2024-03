San Cassiano | la frazione dove non si nasce più | Mancano i servizi | ma noi resistiamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Fra chi coltivava terra e castagneti sulle irte pendici collinari e chi aveva casa nella, negli anni Ottanta Sancontava non meno di 700 abitanti; oggi sono al massimo 300 e nel 2023 sono nati solo due bambini. In 30 anni si è spopolata la collina: e le decine di smottamenti che incombono sulla ferrovia per Firenze ne sono diretta conseguenza perché nessuno fa più ordinaria manutenzione. Si è spopolata anche lae così uno dopo l’altro hanno chiuso scuola, poste, negozi, botteghe artigiane e sulle facciate delle case aumentano sempre più i cartelli ‘vendesi’. "Non c’è mercato per una località che non ha piùe sulla quale incombe anche un grande rischio, quella frana che interessa la provinciale Brisighellese a mezzo chilometro da qui e che a maggio ci ha isolati per 40 giorni, ma sulla ...