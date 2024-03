Salvini sul dibattito di Pioltello | “Massimo 20% di alunni stranieri per ogni classe”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il vicepremier Matteoè intervenuto nelsulla chiusura della scuola diper la fine del Ramadan, definendola un “arretramento“. Le sue dichiarazioni sono giunte poco dopo l’apprezzamento espresso dal presidente Sergio Mattarella per il lavoro svolto dal corpo docente e dagli organi di istituto che sembravano controbilanciare le ondate di odio subite L'articolo proviene da Il Difforme.

ROMA – “La Camera approva il disegno di legge sulla sicurezza stradale . Un grande risultato, frutto di un confronto approfondito – in Parlamento e anche con tecnici, associazioni e amministratori ... (lopinionista)

Il ministro ha anche parlato di una quota massima di “un 20 per cento di bambini stranieri in una classe” (repubblica)

Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto nel dibattito sulla chiusura della scuola di Pioltello per la fine del Ramadan, definendola un “arretramento“. Le sue dichiarazioni sono giunte poco dopo ... (ildifforme)

Salvini: “Serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe. Scuola chiusa per Ramadan Pessimo segnale” - Le parole dette a “Porta a Porta” del vicepremier e segretario federale della Lega, insieme alle dichiarazioni sull’Islam, sono destinate a far discutere ...quotidiano

La giornata parlamentare: La mozione di sfiducia a Santanchè agita la maggioranza - Salvini rilancia il tetto del 20% agli stranieri nelle classi. Polemiche. Sul caso Pioltello interviene il vicepremier Matteo Salvini non solo considerando “un arretramento” la chiusura della scuola ...key4biz

Dalla sfiducia a Salvini al caso Santanchè. Lega e FdI ai ferri corti - Guerra sottobanco tra Salvini e Meloni. Ma in gioco c'è più della partita delle prossime elezioni europee.lanotiziagiornale