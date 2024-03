Salvarono una vita in metrò | chi sono gli infermieri premiati in Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente dellaLombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso hanno consegnato oggi un riconoscimento ai giovani Francesca Taddio e Simone Oliva, una coppia di, protagonisti di un intervento immediato, a Milano, grazie al quale è stata salvata laad un trentenne colto da un malore sulla banchina di attesa dei treni in una stazione della linea 2 della metropolitana. Francesca è calabrese, originaria di Orsomarso in provincia di Cosenza, Simone Antonio, per tutti Simone, è campano, di Castellamare di Stabia (Napoli). Il grazie "Quotidianamente ciepisodi che - ha evidenziato il presidente Fontana - sottolineano come chi opera nel campo della sanità lo fa certamente per lavoro, ma soprattutto per passione, perché crede nell'impegno finalizzato ad aiutare ...