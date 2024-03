Salute | Orlandini Familiari sordociechi | Lega Filo d' Oro compagna di viaggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Ladeld'Oro, per famiglie come la nostra, rappresenta uno di quegli incontri determinanti e fondamentali nel corso della nostra vita. Noi l'abbiamo incontrata per caso e poi è diventata la nostradi". Lo ha detto Daniele, presidente del Comitato dei, a margine dell'evento organizzato dalladeld'Oro presso la Camera dei deputati per la presentazione del Manifesto delle persone sordocieche. "Ladeld'Oro - ha spiegato- per famiglie e genitori di persone sordocieche e pluriminorate sensoriali è determinante per due aspetti: aiuta i nostri figli a scoprire quelle abilità che ...